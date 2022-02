Lawinenabgänge: Suche nach möglichen Verschütteten

Aufgrund der starken Niederschläge bleibt die Lawinengefahr in Tirol weiter kritisch. Dies zeigte sich am Donnerstagvormittag auch im Zillertal und in Kitzbühel: Im Gemeindegebiet von Schwendau donnerten Schneemassen auf eine bereits wegen Lawinengefahr gesperrte Piste. Kurze Zeit später ging im Bereich des Kleinen Rettenstein eine Lawine im freien Skiraum ab. Umgehend wurde nach möglichen Verschütteten gesucht.