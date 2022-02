Glück bei Lawinen, weil Arm oder Kopf herausragten

Zu weiteren Lawinen in Tirol wurden am Donnerstagabend Details bekannt: Lebend, in einem Fall sogar unverletzt, konnten zwei Lawinenopfer in Tirol aus den Schneemassen ausgegraben werden, die sie mitgerissen hatten. Glück im Unglüch hatten laut Polizei dabei ein Norweger und ein Österreicher. Schon zuvor hatte ein Lawinenabgang am Glungezer Einsatzkräfte beschäftigt, andere Vorfälle verliefen glimpflicher.