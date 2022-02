Mythos „Entgiften“: Der Körper reinigt sich selbst

Häufig findet man auch den Begriff der „Entschlackung“. Es würden sich durch die Aufnahme von Umweltgiften, ungesunde Ernährung oder den Konsum von Alkohol und Zigaretten Schlacken im Gewebe und in den Organen ansammeln. Schlacken kommen eigentlich aus der Schwermetallindustrie und bezeichnen die Rückstände der Verbrennungsprozesse in den Hochöfen. Was eine Schlacke im Körper sein soll, weiß jedoch niemand so genau. In der Alternativmedizin wird auch oft von einer Übersäuerung des Körpers gesprochen. Auch dazu gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Aus medizinischer Sicht gibt es beim gesunden Menschen keine Übersäuerung. Bei schweren Erkrankungen kann es schon zu einer Übersäuerung des Blutes kommen. Das stellt dann eine lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung dar, die meist eine intensivmedizinische Überwachung zur Folge hat.