Zeckenschutz-Impfaktion läuft ab sofort

„Viele Menschen freuen sich auf die wärmeren Temperaturen und auf Aufenthalte in der Natur. Da die Steiermark ein FSME-Endemiegebiet ist gilt es, sich vor diesem Virus zu schützen. Auch wenn man momentan wenig von FSME-Virusinfektionen hört, sind und bleiben sie eine ernstzunehmende Gefahr. Bitte vergessen Sie nicht, mit der Zeckenschutzimpfung vorzusorgen“, unterstreicht Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß die Sinnhaftigkeit der Impfung und informiert gleichzeitig, dass die Grippeimpfung heuer bis 28.2.2022 verlängert wird. „Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, unsere Immunität zu stärken und zu trainieren, gerade in der Zeit dieser so herausfordernden Pandemie“, so Bogner-Strauß.