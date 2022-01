Nebengebäude einer Skihütte fing Feuer

Feuerwehrleute im Lungau haben am Montag eine bewirtschaftete Hütte im Skigebiet Fanningberg vor den Flammen eines Nebengebäudes bewahrt. Das Feuer brach um 4 Uhr in der Remise aus. Wegen der schwer zugänglichen Lage auf 1600 Meter Seehöhe war der Einsatz in der Gemeinde Weißpriach schwierig.