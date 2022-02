Öko-Pionier: „Altreifen sind wie schwarzes Gold!“

Wo einst Zehntausende Reifen der rot-weiß-roten Traditionsmarke Semperit vom Stapel rollten, hat jetzt der findige Umweltbewahrer Christian Konvalina seine Produktionszelte aufgeschlagen. „Wir haben hier eine der europaweit ersten derartigen Recyclinganlagen entwickelt. Damit können wir ausgediente Reifen zu 100 Prozent in ihre Bestandteile zerlegen und so an wertvolle Rohstoffe gelangen“, schildert der Umweltpionier in Traiskirchen. Allein der Umstand, dass auf der ganzen Welt pro Jahr 1,5 Milliarden gebrauchte Pneus anfallen, erhöht das Potenzial, aus den abgefahrenen schwarzes Gold zu schöpfen. Und zwar mit dem selbst entwickelten Vakuum-Niedertemperatur-Pyrolyse-Verfahren. „Es gab schon einige Versuche, eine solche Lösung im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Uns ist der Durchbruch gelungen“, versichert Konvalina, der sein Start-up passend „Carbon Recovery“ getauft hat.