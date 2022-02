Das brauchen Sie fürs Dart-Spielen zu Hause

Ein Dartpfeil besteht also aus vier Teilen, Shaft (Stiel), Flight (Flieger), Barrel (Fass) und Tip (also die Spitze). Als hilfreich können sich noch Gummiringe (sogenannte O-Ringe) erweisen. Durch sie kann man das Barrel besser am Shaft befestigen. Kunststoff-Shafts können brechen, sind jedoch leicht ersetzbar. Aluminium-Shafts halten ewig, ihr Problem ist, dass sie sich leicht verbiegen. Wenn sie sich auch nur minimal verbiegen, kann sich das schon auf die Flugeigenschaften des Pfeils auswirken.