ManCity sichert sich argentinischen Teamspieler

Bis Sommer kickt der vierfache argentinische Teamspieler allerdings noch auf Leihbasis in seiner argentinischen Heimat. Sollte River Plate in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League, die späteren Turnierphasen erreichen, verfügt der Verein zudem über eine Klausel, gemäß der Alvarez auch in der zweiten Saisonhälfte noch beim Club verbleiben könnte.