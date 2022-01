„Ein äußerst familiäres Umfeld“

Aufs Umfeld in Cesena (nahe Ravenna) kann sich Frieser freuen, so Schachner: „Der Klub ist familiär geführt, jeder hilft jedem. Auch die Lebensqualität ist top, im April ist man in Cesenatico bereits am Strand. Ich wünsche dem Dominik alles Gute, und wenn er Hilfe braucht, komme ich gerne runter."