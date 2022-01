Chat-Affäre auch im Halleiner Rathaus

Bürgermeister will bei Aufklärung mitwirken

„Von mir gibt es keinen Kommentar zum Inhalt. Es scheint aber, dass wir sogar in Hallein in einem Sumpf aus Intrigen und Machtspielen gelandet sind, die von obersten Stellen scheinbar bis ins Rathaus reichen. Ich stehe dazu, lückenlos an der Aufklärung mitzuwirken und mitzuhelfen, diesen Sumpf trocken zu legen“, sagt Stangassinger. Nun müssen in Hallein gleich zwei Chat-Affären aufgeklärt werden.