Italienische Pasta statt Horner Nebelsuppe

Mit dem Italienisch hapert es noch ein wenig. Wird aber bald flüssig laufen. So wie der Karrierestart von Horns Philipp Breit, der kommende Woche einen Vertrag bei Italiens Zweitligist SPAL Ferrara unterschreiben wird. Am Mittwoch geht’s im Flieger von der Waldviertler Nebelsuppe Richtung Sonne, Meer und Pasta. „Ich war letzte Woche schon dort, habe mit der U19 trainiert, mir ein Spiel der Profis angesehen“, zeigte sich der Innenverteidiger begeistert. Im Waldviertel brachte es der 18-jährige Sohn einer Halb-Italienerin bei drei Einsätzen nur auf 114 Minuten. „Für mich war das Interesse überraschend. In Horn haben sie sich für mich gefreut.“