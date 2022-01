Skilift fährt plötzlich bergab: Massenkarambolage

Chaotischer Massenunfall in einem Skigebiet in Südkorea: Als Wintersportler mit einem Sessellift von der Talstation auf den Gipfel fahren wollten, fuhr der Lift plötzlich rückwärts. Einige Skifahrer stürzten aus den Sitzen oder konnten noch rechtzeitig abspringen, andere wurden in der Station eingeklemmt (siehe Video oben). Mindestens ein Kind wurde ins Krankenhaus gebracht.