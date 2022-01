Kraetschmer mischt jetzt im Volleyball mit

Kraetschmer dabei

Und das mit einem prominenten Mann: Markus Kraetschmer. Austrias langjähriger AG-Vorstand, nun Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sportconsulting, gehört zum Verhandlungsteam. Dieses soll eine eigenständige Linie der Klubs beim Verband durchbringen, der dadurch deutlich an Einfluss verlieren wird. „Ein extrem spannendes und zukunftsweisendes Projekt“, so Kraetschmer zur „Krone“. „Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann, will mit diesem neuen Verein etwas weiterbringen.“