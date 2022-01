Pöltl-Double-Double bei Spurs-Sieg gegen Bulls

Die Spurs feierten im 50. Saisonspiel den 19. Sieg. Damit beschenkten sie auch ihren Coach Gregg Popovich, der am Freitag 73 Jahre alt wurde. Nicht zuletzt war das Aufeinandertreffen mit den Bulls ein Wiedersehen mit DeMar DeRozan. Pöltl hatte seit 2016 mit dem Shooting Guard und Small Forward in einem Team gespielt, ab 2018 in San Antonio. „Ein besonderer Abend, zum ersten Mal stand mir DeMar DeRozan als Gegner gegenüber“, sagte der heimische NBA-Pionier. Zum Spiel merkte er an, dass die Spurs „in den richtigen Momenten aggressiv“ gewesen seien, und fügte hinzu: „Ein sehr cooler Team-Win.“