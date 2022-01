Abflug ins Ungewisse! Die Gold-Jagd beginnt

Letzter Test vor Check-in

Ein schlauer Schachzug, denn die Flugpreise nach Peking sind im Vorfeld der Spiele explodiert. Das ÖOC sparte durch den Charter immerhin 30 Prozent der Reisekosten. Flug OS63 hebt heute um 13.50 Uhr aus Wien-Schwechat ab, die Ankunft in Peking ist für 6 Uhr (Ortszeit) geplant. An Bord sind 160 Personen (SportlerInnen, BetreuerInnen, ÖOC-Teammitglieder), die prominentesten Fluggäste: die Alpin-Stars Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Katharina Liensberger und Marco Schwarz, die Rodel-Asse David Gleirscher und Madeleine Egle sowie Biathletin Lisa Hauser. Wer so wie etwa die Olympiasieger Mayer und Gleirscher schon eine Olympia-Medaille geholt hat, darf dank eines vom ÖSV bezahlten Upgrades in der Business Class Platz nehmen.