Wahlreform in NÖ trifft auch den Bundeskanzler

Mit breiter Brust erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer schon zu seinen Zeiten in der blau-gelben Volkspartei, dass er Niederösterreicher durch und durch sei. Doch jetzt verliert ausgerechnet der Wahl-Wiener mit Zweitwohnsitz im Umland der Bundeshauptstadt sein Stimmrecht bei Landtags- und Gemeinderatswahlen in NÖ. Wegen der Wahlrechtsreform seiner Parteifreunde in St. Pölten – als Antwort auf das flächendeckende Parkpickerl in Wien und die dadurch bedingte „Abwanderung“ vieler Hauptwohnsitzer – bleibt ihm wohl nur noch die „innere Verbundenheit“.