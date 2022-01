Schnellster Mann der Welt liebt unsere Ski-Stars

“Cool Runnings„

Das Laufen gehe Bolt (Rücktritt 2017) keine Sekunde mehr ab, und das beinharte Training schon gar nicht. “Aber ich beneide die Olympia-Sportler jetzt um diese Energie, die sie in Peking spüren werden. Auch wenn leider diesmal nicht Zuschauer aus der ganzen Welt dabei sein können.„ Zu seinen Lieblingssportarten bei Winter-Olympia zählen die Bobbewerbe mit der legendären jamaikanischen Beteiligung (Cool Runnings). “Aber ich liebe auch diese schnellen, rasanten Skirennen!", verrät Bolt, der in wenigen Tagen also Matthias Mayer & Co. auf die Skier schauen wird.