Ohne Taxi herrscht bei Rapid Sturm-Warnung

Nach den Abgängen von Andreas Ullmann und Ercan Kara droht Rapid im Winter ein dritter Aderlass: Taxiarchis Fountas zieht es ebenfalls in die Major League Soccer. Sein Wechsel in die USA soll bereits in den nächsten Tagen erfolgen (krone.at berichtete). So herrscht bei Rapid Sturm-Warnung.