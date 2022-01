Transfer fast fix! Kara reist aus Rapid-Camp ab

Stürmer Ercan Kara verlässt in Abstimmung mit der sportlichen Leitung des SK Rapid vorzeitig das derzeit in Belek abgehaltene Trainingslager. Der 26-jährige ÖFB-Internationale reist für finale Verhandlungen und sportmedizinische Tests zu einem möglichen neuen Arbeitgeber. Laut „RMC Sport“ und amerikanischen Medienberichten zieht es den Stümer zu Philadelphia Union in die MLS.