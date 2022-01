Bilanz 2021: 272 Todesopfer in Österreichs Bergen

In Tirol ereignen sich die meisten Alpinunfälle

Die meisten Alpinunfälle ereigneten sich - wie auch schon in den Vorjahren - in Tirol. 97 Menschen verunglückten im Bundesland, zehn davon kamen bei Lawinenabgängen ums Leben. Im Betrachtungszeitraum 1.1.2021 bis 31.12.2021 wurden in Österreich von der Alpinpolizei insgesamt 130 Lawinenunfälle registriert. 18 Personen, darunter 16 Männer und zwei Frauen, kamen dabei ums Leben.