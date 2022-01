Bestellbetrüger nutzte mindestens 66 Identitäten

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Hausdurchsuchung wurden 2284 Bücher und 128 sonstige Waren sichergestellt. Der 44-Jährige wurde am 18. November festgenommen. Er ist in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gingen erst in diesen Tagen zu Ende. Laut Polizei wurde dem Mann auch ein Diebstahl in einer Buchhandlung in St. Pölten im vergangenen Jahr zugeordnet.