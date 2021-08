92.000 Euro Schaden durch Bestellbetrüger

Laut den Ermittlungen haben Vater und Sohn unzählige Bestellungen bei insgesamt 99 Firmen am Kerbholz. Der 22-Jährige hatte über Onlineshops bestellt, aber die Waren nie bezahlt. Der Sohn legte ein Geständnis ab und gab als Motiv Kaufsucht an. Der Vater leugnet. Der mutmaßliche Beitragstäter wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert.