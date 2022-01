Spitäler trotz Omikron stabil

Jetzt, in der Omikron-Welle, waren am Montag knapp 19.000 Salzburger aktiv mit dem Coronavirus infiziert. In den Spitälern herrscht deswegen jedoch kein Ausnahmezustand wie im November. So lagen am Donnerstag 89 Covid-Patienten im Spital, davon 17 auf der Intensivstation. Von den Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, sind die meisten noch mit der Delta-Variante infiziert. „Wir haben aber den ersten Omikron-Patienten, der auf der Intensivstation beatmet werden muss“, erklärt Uta Hoppe vom Uniklinikum.