Kassen-Plünderer auf Flucht beim Tanken gefasst

Den richtigen Riecher hatten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien, als ihnen ein Pkw mit drei verdächtigen Insassen ins Auge stach. Die Polizisten hefteten sich an die Fersen der Männer und behielten sie im Blick. Auch als das Trio am nächsten Tag ein Einkaufszentrum in Vösendorf im Bezirk Mödling aufsuchte. Dort lenkten zwei Verdächtige einen Verkäufer eines Modegeschäfts ab, während der dritte Mann zwei versperrte Kassenladen knackte und ausräumte. Mit mehreren hundert Euro flüchteten die Täter in ihrem Auto über die A…2 in Richtung Wiener Neustadt. Bei einem Tankstopp erlebten sie aber eine Überraschung – Ermittler umstellten die drei Georgier (27, 39 und 40 Jahre alt) und nahmen sie fest. Auch drei ähnliche Coups in Wien gehen auf ihre Kappe – Haft.