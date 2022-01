YouTuber fasst lebenslange Roblox-Sperre aus

Bombendrohung

Neben dem gerichtlich verhängten Spielverbot und einer Geldstrafe von 150.000 Dollar stimmte Simon auch zu, künftig keine „falschen Drohungen mit terroristischen Aktivitäten im Zusammenhang mit Roblox“ mehr zu machen oder zu veröffentlichen. Dies war einer der Hauptvorwürfe in der ursprünglichen Klage, nachdem der YouTuber eine Nachricht auf Twitter gepostet hatte, in der er andeutete, dass auf der Roblox-Entwicklerkonferenz in San Francisco im Oktober 2021 ein Terroranschlag stattfinden würde.