Flauschige Vierbeiner werden auf TikTok zu Stars

Damit hätte niemand gerechnet: Im Zuge ihrer Diplomarbeit an der KTS Villach erstellten Katrina Pemberger und Laura Fina einen TikTok-Account für das Katzencafé in Klagenfurt. Und die Samtpfoten kommen im Internet bestens an. Schon nach kurzer Zeit erhielt das Video über eine Million Aufrufe. Bereits am ersten Tag lockten die Videos neue Gäste in das Lokal.