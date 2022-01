Salzburg feiert Sieg über KAC im ICE-Topspiel

Der KAC rutschte in der Tabelle aufgrund der Punktearithmetik auf Rang vier zurück. Die Klagenfurter hatten zuletzt in neun Auswärtsspielen in Folge gepunktet, dazu in den jüngsten sechs von ihnen ausgetragenen Ligapartien. Auch in Salzburg war der Titelverteidiger in jüngerer Vergangenheit erfolgreich. Im vierten und letzten Vergleich der regulären Saison zwischen den beiden Spitzenteams triumphierte aber erstmals der Gastgeber.