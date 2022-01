Biathlon: Vorjahressiegerin Hauser mit Top-10-Rang

Gala von Braisaz-Bouchet

Braisaz-Bouchet gewann fast eine Minute vor ihrer Landsfrau Julia Simon erstmals in diesem Winter. Dritte wurde bereits mehr als eineinhalb Minuten zurück die Schwedin Mona Brorsson. Mit Marte Olsbu Röiseland (NOR) und den Öberg-Schwestern (SWE) waren allerdings drei der besten vier des Gesamtweltcups nicht am Start. Sie absolvieren einen zusätzlichen Olympia-Trainingsblock. Hauser und Co. haben hingegen am Samstag mit der Staffel und am Sonntag mit dem Massenstart noch zwei weitere Rennen vor sich, ehe es nach China geht.