Salzburger kämpfen um Staatsmeistertitel

Auch Salzburger Talente starten: Nadine Kanzler, Markus Pongruber und Patrick Hinterberger rittern um den Sieg bei den Steinmetzen. Andreas Putz (Zimmerei Siller) ist bei den Zimmerern am Start. Neben dem Staatsmeistertitel winken den Gewinnern auch Tickets für die WorldSkills 2022 in Shanghai und die EuroSkills 2023 in St.Petersburg.