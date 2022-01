Falsche Polizisten locken via Handy in Abzockfalle

Der Einfallsreichtum herzloser Krimineller ist beängstigend! Nun scheinen auch in Tirol Betrüger mit einer ganz besonderen Telefon-Masche gutgläubige Menschen in die Falle zu locken. Per Band behauptet eine angebliche Polizistin nämlich, dass ein Haftbefehl besteht. Klicken Sie auf keinen Fall auf die „1“!