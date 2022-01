ZSKA Moskau lockt Neuzugang mit „vielen Nataschas“

Fußballklubs geben sich heutzutage immer mehr Mühe ihre Neuzugänge mit einem amüsanten Video anzukündigen. Am gestrigen Mittwoch versuchte ZSKA Moskau seinen Fans die Neuerwerbung von Lille, Yusuf Yazici, in einem Clip offiziell vorzustellen. Dies wollte der russische Erstligist in den Sozialen Medien besonders amüsant gestalten - und löste dabei einen Shitstorm aus.