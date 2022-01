Handball-EM LIVE: Österreich gegen Belarus

„Eine brutale Willensfrage“

Konkret peilt die ÖHB-Auswahl eine Setzung im Qualifikations-Play-off für die WM 2023 an, die vieles tendenziell leichter machen würde. Aller Voraussicht nach - nämlich, wenn WM-Co-Gastgeber Schweden am (heutigen) Montag den Hauptrundenaufstieg schafft - ist dafür neben dem obligaten Sieg über Weißrussland der Sprung unter die drei besten Gruppendritten erforderlich - also zumindest Platz 15. Was dazu nötig ist, weiß man zwar erst am Dienstag, kann zum Zeitpunkt des Anpfiffs immerhin schon abschätzen, welches Torverhältnis man braucht.