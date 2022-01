Die Lebensgeschichte von Therese im Theater Brux

Kurz davor schrieb sie noch in einem Brief an ihren Bruder Karl: „Mir selbst geht es nicht gut, da ich seit 22. August 1941 von der Geheimen Staatspolizei festgenommen bin. Ja, so eine dumme Sache musste mir in den Weg kommen. Ich hatte mal einen sinnlosen Schwips – und da soll ich die Äußerung gemacht haben: Man bringe mich nicht in eine Munitionsfabrik und die Briten würden den Krieg gewinnen. Da haben mich vier Personen daraufhin angezeigt.“ Im Konzentrationslager Ravensbrück verliert sich ihre Spur. Ihre Sterbeurkunde, von der Lagerleitung ausgefertigt, ist auf den 11. Februar 1942 datiert.