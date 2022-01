Feiern nach Sperrstunde - wird genug kontrolliert?

Immer wieder werden in den sozialen Medien Videos von Menschenmassen geteilt, welche auch nach Sperrstunde zusammen tanzen und feiern. Für Aufsehen sorgte kürzlich Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner, als er ein Video einer Après-Ski-Massenparty in Kitzbühel auf Instagram teilte. Dies löste zahlreiche Reaktionen sowohl in der „Krone“-Community als auch in den Politikerreihen aus. Nun möchten wir von Ihnen wissen: Wird die Sperrstunde genug kontrolliert? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!