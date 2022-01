Keine Heizung bei -40 Grad: Tesla-Fahrer frieren

Die Ursache der Ausfälle dürfte in den Wärmepumpen liegen, die Tesla bisher nur in den Models 3 und Y anbietet. „Tesla Owners Online“ beschreibt, eine Lufteinlassklappe könne in offener Stellung festfrieren, wodurch extrem kalte Luft in das System gerät und die Wärmepumpe daran hindert, richtig zu arbeiten. Ein Sensor erkennt eine Fehlfunktion und sorgt für das Abschalten des Kompressors.