Verärgerter Finne sprengt seinen Tesla in die Luft

„Das würde mich mindestens 20.000 Euro kosten. Also habe ich ihnen gesagt, dass ich mein Auto abhole, um es in die Luft zu jagen“, schildert der verärgerte Tesla-Besitzer in einem auf YouTube veröffentlichten Video, in dem Katainen seinen Worten Taten folgen lässt und den Wagen mithilfe eines Sprengmeisters und 30 Kilogramm Sprengstoff in seine Einzelteile zerlegt.