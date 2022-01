Drogen-Drama: Gegenseite weist Vorwürfe zurück

„Mit Handfesseln in die Psychiatrie gebracht“

Mitunter am 4. August 2020 sei Melina (Name geändert) eingewiesen worden, eine massive Fremdaggressivität sei gegeben gewesen. „Die Patientin wurde in Handfesseln in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall gebracht. Sie befand sich in einem emotionalen Ausnahmezustand mit massiver Fremdaggressivität: schreien, treten, spucken, bedrohen. Es kam zuvor offensichtlich zu Streitgesprächen zwischen dem Vater und Melina sowie zu Ausbrüchen und einem totalen Ausrasten mit dem Zücken eines Messers. Es lag eine Fremdgefährdung vor, aber keine Selbstgefährdung“, erklärt die Anwältin. Einen Tag später habe sich die Situation beruhigt, eine stationäre Unterbringung sei daher unzulässig gewesen.