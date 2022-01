Wien: Bei Tankstellenüberfall regierte der Zufall

Vielzahl an „Zufällen“

Dass die beiden Verdächtigen die Tankstelle überfallen hatten, stellten die Männer im Zuge der Einvernahme vehement in Abrede. Sie hätten sich „zufällig in der Tankstelle getroffen“, zitierte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag aus der Befragung. Der jüngere der beiden Verdächtigen will sein Bier bezahlt haben und „nur zufällig“ in den Überfall geraten sein. Und auch der 55-Jährige will „nur zufällig“ den Pfefferspray in der Hand gehalten haben, hätte damit aber niemanden bedroht. „Die Bierdosen habe er vergessen zu bezahlen“, so Dittrich.