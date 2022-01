Schladming plant Nightrace mit 1000 Zuschauern

Beim Ski-Weltcup-Nachtslalom der Männer in Schladming am 25. Jänner soll eine Tribüne mit 1000 zugewiesenen Sitzplätzen errichtet werden. Sobald Klarheit über die geltenden Verordnungen herrscht, werde der ÖSV bekannt geben, wie und wo man die begrenzte Anzahl an Tickets erwerben kann, teilte der Skiverband am Donnerstag mit.