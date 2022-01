Chelsea nach Zittersieg gegen Tottenham im Finale

Chelsea hat als erstes Team das Endspiel des englischen Fußball-Ligapokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich am Mittwochabend beim Lokalrivalen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0) durch, nachdem Chelsea bereits das Hinspiel vor einer Woche mit 2:0 gewonnen hatte. Den einzigen Treffer des Abends erzielte der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger in der 18. Minute per Kopf für die überlegenen „Blues“. Die „Spurs“ haderten allerdings mit dem Schiedsrichter.