16 Taxi-Insassen bei lebendigem Leib verbrannt

Südafrika verfügt über eines der am besten ausgebauten Straßennetze des afrikanischen Kontinents. Dennoch gehört es zu den Ländern mit der schlechtesten Verkehrssicherheit: Allein in den diesjährigen Weihnachtsferien, die in dem Land den Sommerferien entsprechen, kamen nach Angaben des Verkehrsministeriums knapp 1500 Menschen im Straßenverkehr ums Leben.