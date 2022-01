Unfall beim Kartfahren: 8-Jährige schwer verletzt

Die Achtjährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg war in Begleitung ihres Vaters. Beide stiegen in jeweils ein Kart und drehten einige Runden auf der Bahn der Indooranlage. Gegen 17.30 Uhr verlor das Mädchen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Bande. Dabei dürfte sich das Kind einen Bruch des linken Oberschenkels zugezogen haben. Die Achtjährige wurde von der Rettung in das LKH Graz eingeliefert.