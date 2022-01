Olympia in Peking als Geschäfts-„Beschleuniger“

Die Skirennen der Winterspiele finden in der Nähe von Peking statt. Von der chinesischen Hauptstadt fährt man mit dem Schnellzug 50 Minuten zu den Veranstaltungsorten. Das gibt den österreichischen Firmen Hoffnung, dass viele Hauptstädter aufs Skifahren hineinkippen. Jedenfalls zeigen es Chinesen der Mittelschicht gerne her, wenn sie sich einen kurzen Skiurlaub leisten können, sagt Mayrhofer. “Das liegt im Trend, ist ähnlich wie bei uns. Gerne wird für drei Tage ins Hotel oder in einen Zweitwohnsitz eingecheckt. Noch ist der Skisport zwar etwas exotisch - aber Outdoor boomt und damit auch die Marken.„