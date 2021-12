R. Kobayashi siegt vor Norweger-Trio ++ Huber 8.!

Der 1. Sieger der Vierschanzentournee 2021/22 kommt aus Japan und hört auf den Namen Royou Kobayashi! Der Gesamtweltcup-Sieger von 2018/19 setzte sich am Mittwoch beim traditionellen Eröffnungsbewerb der Tournee in Oberstdorf knapp vor dem Norweger-Trio Halvor Egner Granerud, Robert Johansson und Marius Lindvik durch. Aus rot-weiß-roter Sicht sorgten Daniel Huber als 8., Stefan Kraft als 12. und Jan Hörl als 17. für einen mehr oder weniger durchwachsenen Start in die Vierschanzentournee ...