Nächster Sieg! Kobayashi steht vor Tour-Grand-Slam

Vierschanzentournee-Leader Ryoyu Kobayashi hat am Mittwoch das erste von zwei aufeinanderfolgenden Skispringen in Bischofshofen und somit auch den dritten Tournee-Bewerb gewonnen! Der Japaner überholte im zweiten Durchgang den führenden Marius Lindvik mit einem 137,5-Meter-Satz und triumphierte mit 4,7 Punkten Vorsprung auf den Norweger. Dritter wurde Lindviks Landsmann Halvor Egner Granrud. Manuel Fettner und Jan Hörl kamen als beste ÖSV-Adler ex aequo auf Rang fünf.