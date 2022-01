Corona! 1. EM-Testspiel für Österreich fällt aus!

Ob das Samstag-Match am EM-Schauplatz Bratislava stattfinden kann, hänge von den nächsten Testergebnissen ab. Österreich trifft in der Gruppenphase der EM in Bratislava am 14. Jänner auf Polen, am 16. auf Deutschland und am 18. auf Belarus. Bezüglich aufgekommener Gerüchte, dass positiv getestete EM-Spieler 14 Tage in Quarantäne müssten, stellte der ÖHB klar, dass ein Freitesten nach frühestens fünf Tagen möglich sei.