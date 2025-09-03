„Er ist nicht der Boss“: Spott nach Outfit-Panne

„Das ist genau das, was große Spieler ausmacht“

Lange Zeit konnte der US-Amerikaner den 24-fachen Grand-Slam-Sieger fordern, am Ende setzte sich dennoch die Klasse von Djokovic durch. „Letztendlich ist es genau das, was große Spieler ausmacht. Sie holen die wichtigen Punkte“, haderte Fritz mit seinen vergebenen Chancen.