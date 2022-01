Sexvideo-Skandal: „Pam & Tommy“ treiben‘s auf Hulu

Komiker Seth Rogen ist als Produzent und als Darsteller in der Rolle des Video-Diebs an Bord. Die Regie übernimmt Craig Gillespie, der Stan bereits für den Film „I, Tonya“ (2017) vor die Kamera geholt hatte. Anderson und Lee waren von 1995 bis 1998 verheiratet. Die Ex-Eheleute sind nicht an dem Projekt beteiligt.