Öffi-Ticket anstatt Führerschein für Pensionisten

Vor wenigen Monaten krachte im Gemeindegebiet von Hochfilzen ein Einheimischer im Alter von 88 Jahren mit seinem Motorrad gegen einen Pkw, er kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. In Buch in Tirol übersah hingegen ein Pkw-Lenker – ein 68-jähriger Pensionist – bei einer Kreuzung die rote Ampel und krachte gegen den Wagen einer 27-Jährigen. Die Frau erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Das sind zwei Unfall-Beispiele in Tirol, die ältere Verkehrsteilnehmer verursacht haben. Keine Einzelfälle – die Liste ließe sich verlängern.