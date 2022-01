Favoriten: Ein Bezirk der Gegensätze

1. Fehlende Polizeistation im Oberlaa: Vor einigen Jahren wurde der Stützpunkt der Diensthundestaffel in Oberlaa geschlossen. Seither ist der Ortskern ohne Polizeistation - obwohl danach eine U-Bahn-Station und Hunderte Wohnungen dazugekommen sind. Auf über 200.000 Einwohner kommen nur wenige Polizisten. Die Rufe nach einer Polizeistation am Standort „An der Kuhdrift“ wurden besonders nach den Schlepper-Aufgriffen in Oberlaa lauter.